Ατύχημα στην παραλιακή: SUV έπεσε σε στάση λεωφορείου στον Φλοίσβο

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην παραλιακή όταν αυτοκίνητο τύπου SUV εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε στάση λεωφορείου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τη μαρίνα Φλοίσβου. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα που από τύχη δεν τραυματίστηκαν.

Παρά ταύτα, το μεγάλο όχημα γκρέμισε τη στάση, προκαλώντας φθορές και στο οδόστρωμα. Αυτόπτες μάρτυρες σχολίαζαν ότι θα υπήρχαν τραυματισμοί ή και απώλειες αν εκείνη τη στιγμή περίμεναν άνθρωποι λεωφορείο στη στάση ή περνούσαν από το σημείο. Στο σημείο μετέβη δύναμη της ΔΙ.ΑΣ και ανακριτικό της Τροχαίας, ενώ το αυτοκίνητο θα ρυμουλκηθεί από γερανό.

Πηγή: skai.gr

