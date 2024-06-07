Άνδρας έπεσε στις γραμμές του τραμ

Συναγερμός σήμανε στις 13:00 το μεσημέρι στον σταθμό Φιξ του τραμ, όταν ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του συρμού.
Η κυκλοφορία διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τη ζωή του να μη διατρέχει κίνδυνο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
