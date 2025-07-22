Έως και τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες οδηγοί να υποβάλλουν αίτηση για την πρόσληψή τους στον ΟΑΣΘ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η σχετική διαδικασία είναι «ανοιχτή» από χθες Δευτέρα, 21 Ιουλίου και θα διαρκέσει συνολικά δύο εβδομάδες.

Οι προσλήψεις αφορούν 171 άτομα, ειδικότητας ΔΕ οδηγών, που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Αναλυτικά τα προσόντα στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά (dad@oasth.gr), είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.



