Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη σχολικό λεωφορείο το πρωί της Τετάρτης, 6 Μαΐου στο Παλαιό Φάληρο, στη συμβολή των οδών Πρωτέως και Πλειάδων και ευτυχώς κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε, παρά την ανατροπή του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. σε μία διασταύρωση, κοντά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού παιδικού σταθμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σχολικό συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα και ανετράπη, ενώ οι συνθήκες ακόμη διερευνώνται.

Στο εσωτερικό του λεωφορείου βρίσκονταν παιδιά νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Αν και ο ακριβής αριθμός των παιδιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, οι πρώτες αναφορές είναι καθησυχαστικές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το ατύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από παραβίαση προτεραιότητας στη διασταύρωση, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

