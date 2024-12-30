Η λογίστρια που άφησε τους ισολογισμούς και φτιάχνει τούρτες υπερπαραγωγή - Sold out η βασιλόπιτα Dubai

Τέτοια εποχή, η Όλγα Φωτσείνου θα έκλεινε ισολογισμούς, θα έβγαζε δόσεις ΕΝΦΙΑ ή θα διεκπεραίωνε κάποιες άλλες φορολογικές εργασίες.

Ωστόσο, αντί για όλα αυτά, είναι κλεισμένη στο εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου που διατηρούν με τον σύζυγο της, στην Περαία Θεσσαλονίκης, ετοιμάζοντας τα γλυκά της Πρωτοχρονιάς. Τα λογιστικά βιβλία αντικαταστάθηκαν με παντεσπάνι, πουτίγκες, κρέμες και τρισδιάστατες τούρτες καθώς έκανε στροφή στον επαγγελματικό προσανατολισμό και από τη λογιστική μεταπήδησε στη ζαχαροπλαστική.

Όπως λέει η ίδια, το διάστημα αυτό, οι δύο παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ένα κοινό: την πολλή δουλειά! Κι αυτό επειδή και στις δυο περιπτώσεις, ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας «πέφτει» τον Δεκέμβριο, με το κλείσιμο του έτους -για διαφορετικούς λόγους φυσικά στην κάθε περίπτωση. Γεγονός, πάντως, είναι πως εδώ κι έναν μήνα τρέχει ασταμάτητα και μαζί της και η φαντασία της, την οποία «επενδύει» στο γλυκό των ημερών, τη βασιλόπιτα, που φτιάχνει μέχρι και με γεύση ...Dubai chocolate.

«Είναι μόδα. Λίγο τα social media, λίγο κάποιοι δημοφιλείς τραγουδιστές και ηθοποιοί που έχουν δοκιμάσει τη συγκεκριμένη σοκολάτα και έχουν ξετρελαθεί, και δεν άργησε να μπει και στην παραδοσιακή βασιλόπιτα η νέα τάση. Είπαμε, λοιπόν, να το δοκιμάσουμε και δεν το πίστευα πόσο μεγάλη απήχηση είχε τελικά. Μου έχουν ζητήσει πολλοί να τους φτιάξω τη συγκεκριμένη, έχουν κάνει και ...κρατήσεις για την Dubai μας εδώ και μέρες», λέει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Φωτσείνου, περιγράφοντας τη ...«σύνθεση» της μοντέρνας βασιλόπιτας.

«Είναι η παραδοσιακή βασιλόπιτα τσουρέκι με γέμιση πραλίνας, με φιστίκι, καβουρδισμένο καταΐφι και πολλή σοκολάτα. Στην επικάλυψη, το 2025 έχει γεύση φιστίκι πάνω σε σοκολάτα πάλι, και έχει φυσικά μέσα σε αυτήν τη πανδαισία και φλουρί. Δεν θα μπορούσε να λείπει το φλουρί και ας το βρει κάποιος και με λίγο ψάξιμο παραπάνω και με λίγο επιπλέον σιρόπι...», σημειώνει η ζαχαροτέχνης.

Η βασιλόπιτα Dubai πάντως βγήκε από τα σύνορα και έφτασε μέχρι και στο ομώνυμο εμιράτο, σε Έλληνες που βρέθηκαν εκεί για γιορτές και την είχαν παραγγείλει από νωρίς, ενώ όπως λένε οι ιδιοκτήτες του ζαχαροπλαστείου, για την αλλαγή του έτους θα αποτελέσει μέρος του εορταστικού τραπεζιού και σε σπίτια στο Βέλγιο, τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου «ταξιδεύουν» εδώ και μέρες τα πακέτα με τις λαχταριστές σοκολατένιες βασιλόπιτες.

Φέτος, πάντως, εκτός από τη ...μόδα Dubai έχουν γίνει ανάρπαστες και οι προσωποποιημένες βασιλόπιτες αλλά και αυτές που έχουν χαραγμένα ήδη τα ονόματα στα αντίστοιχα κομμάτια στην επιφάνειά της. «Απλά είναι στην περίπτωση αυτή τα πράγματα. Μας έφερναν φωτογραφίες και "βάλαμε" όλη την οικογένεια με γλάσο πάνω στη βασιλόπιτα. Είναι πόλη γλυκό και αρέσει, ειδικά στα παιδιά, που συνήθως επιλέγουν την πιο αστεία οικογενειακή φωτογραφία», εξηγεί η κ. Φωτσείνου.

Το «μικρόβιο» πάντως για τη ζαχαροπλαστική υπήρχε, όπως λέει η πρώην λογίστρια, πάντα μέσα της. Ένα «μικρόβιο» που βγήκε στην επιφάνεια με τον γάμο της με τον ζαχαροπλάστη σύζυγό της.

«Ο σύζυγός μου, Γιώργος Καράμπελας, έχει είκοσι χρόνια εμπειρίας με την τεχνογνωσία, την αγάπη και το μεράκι πάντα στη δουλειά του. Είναι ένας άψογος ζαχαροπλάστης και όταν γνωριστήκαμε, "ξύπνησε" μαζί με τον έρωτα και την αγάπη μου για εκείνον και το πάθος για τη ζαχαροτεχνεία. Μαζί κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ικανοποιήσουμε και τους πιο απαιτητικούς», σημειώνει η κ. Φωτσείνου, αποδεικνύοντας ότι στην περίπτωσή τους ο έρωτας μάλλον περνάει ...στην κυριολεξία από το στομάχι!

Πηγή: skai.gr

