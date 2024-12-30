Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο αναπληρωτής διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», για φάκελο που έλαβε, ο οποίος περιείχε θηλιά και μια μάσκα, με τη λέξη «δολοφόνος» να αναγράφεται επάνω σε αυτή.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής διοικητής Σαράντος Ευσταθόπουλος μετέβη το μεσημέρι της Κυριακής στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου και υπέβαλε έγκληση σε βάρος του αγνώστου δράστη, για τα αδικήματα «διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας Υπηρεσίας» και «απειλή».

Ο φάκελος εστάλη μέσω ταχυδρομείου και παρελήφθη στις 1/11 από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Παραλήπτης ήταν ο αναπληρωτής διοικητής.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Το νοσοκομείο εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με την παραλαβή φακέλου με απειλητικό περιεχόμενο.

Τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Εκ της Διοικήσεως».

