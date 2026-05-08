Μέχρι το 2028, ο ενεργός στόλος των δημόσιων οδικών συγκοινωνιών θα ξεπεράσει τα 2.000 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 1.700 θα είναι καινούργια λεωφορεία, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική και σε βάθος ανανέωση του στόλου.

Πηγές του υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Σήμερα, εκτελούνται δρομολόγια με περίπου 1.250 οχήματα, καλύπτοντας το σύνολο του δικτύου. Από αυτά, 871 είναι ήδη καινούργια.

Τον ερχόμενο μήνα μπαίνουν στη δράση ακόμη 205 νέα οχήματα (125 ηλεκτρικά, 13 CNG IVECO και 67 CNG Menarini), ανεβάζοντας τον αριθμό των καινούργιων οχημάτων σε 1.076. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι μεμονωμένη κίνηση, αλλά κομμάτι του βασικού σχεδιασμού του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ανανέωση του συνόλου του στόλου λεωφορείων.

Έως τα τέλη του 2026, η ενίσχυση θα συνεχιστεί με επιπλέον 201 νέα οχήματα, εκ των οποίων 120 ηλεκτρικά μέσω leasing και 81 λεωφορεία από ιδιώτες, με την παραχώρηση επιπλέον 12 περιαστικών γραμμών. Ταυτόχρονα στο διάστημα αυτό, αποσύρονται όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας Euro 2.

Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων θα ανέρχεται σε 1.277 έως το τέλος αυτού του χρόνου.

Έως το 2028, προβλέπεται πρόσθετη ανανέωση του στόλου με 396 σύγχρονα οχήματα, μέσα από συνδυασμό ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, Modernization Fund, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο), με συνολικούς πόρους που ξεπερνούν τα 290 εκατ. ευρώ.

- 130 οχήματα μέσω ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ

- 150 οχήματα μέσω του Modernization Fund, με προϋπολογισμό 96 εκατ. ευρώ

- 116 οχήματα μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με προϋπολογισμό 86 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο συνολικός αριθμός του ενεργού στόλου το 2028 θα ανέρχεται σε 2.000 οχήματα, τα 1.673 εκ των οποίων θα είναι καινούργια, «σηματοδοτώντας μια ολική αναβάθμιση του στόλου, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών» δηλώνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.