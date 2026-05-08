ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Ρόδος: Σύλληψη 2 ατόμων που πήγαν να παραλάβουν δέμα με ναρκωτικά

Η 22χρονη συνελήφθη κατά την παραλαβή του δέματος από μεταφορική εταιρία, ενώ ο 23χρονος αρχικά διέφυγε αλλά συνελήφθη μισή ώρα αργότερα μετά από καταδίωξη

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού 22 και 23 ετών, προχώρησαν χθες το βράδυ, οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, καθώς μετέβησαν σε μεταφορική εταιρία, προκειμένου να παραλάβουν δέμα που περιείχε 220 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η 22χρονη συνελήφθη επιτόπου, κατά την παραλαβή του δέματος, ενώ ο 23χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς και κατάφερε να διαφύγει, προσωρινά. Ακολούθησε διαδικασία καταδίωξης - αναζήτησης και μισή ώρα αργότερα συνελήφθη. Σε βάρος τους ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και παραπέμπονται σήμερα στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρόδος Ναρκωτικά σύλληψη Κάνναβη
