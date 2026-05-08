Ρόδος: Σύλληψη 2 ατόμων που πήγαν να παραλάβουν δέμα με ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού 22 και 23 ετών, προχώρησαν χθες το βράδυ, οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, καθώς μετέβησαν σε μεταφορική εταιρία, προκειμένου να παραλάβουν δέμα που περιείχε 220 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η 22χρονη συνελήφθη επιτόπου, κατά την παραλαβή του δέματος, ενώ ο 23χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς και κατάφερε να διαφύγει, προσωρινά. Ακολούθησε διαδικασία καταδίωξης - αναζήτησης και μισή ώρα αργότερα συνελήφθη. Σε βάρος τους ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και παραπέμπονται σήμερα στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.