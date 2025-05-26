Η πρόσφατη υπόθεση με πρώην δημοσιογράφο, που εξαπάτησε φιλάθλους και επιχειρηματίες ενόψει του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, φαίνεται πως ξύπνησε μνήμες και στην Πάτρα, όπου αρκετοί πολίτες έχουν πέσει θύματα παρόμοιας απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», στο επίκεντρο βρίσκεται πρώην ασφαλιστής της πόλης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δηλώνει επαγγελματίας του τουρισμού. Όπως καταγγέλλουν πολίτες που επικοινώνησαν με την «Π», ο συγκεκριμένος άνδρας εξαπατούσε συστηματικά πελάτες, υποσχόμενος αεροπορικά εισιτήρια και ταξιδιωτικά πακέτα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Μετά την καταβολή των χρημάτων, ο ίδιος εξαφανιζόταν, χωρίς να παρέχει τις υπηρεσίες που είχε υποσχεθεί.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση γνωστού πατρινού γιατρού, ο οποίος φέρεται να έδωσε συνολικά 14.000 ευρώ για πακέτα εισιτηρίων προς ΗΠΑ, τα οποία δεν παρέλαβε ποτέ. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να εκδικαστεί στα τέλη Ιουνίου. Αντίστοιχα, επιχειρηματίας της πόλης εξαπατήθηκε πέρυσι, πληρώνοντας 5.000 ευρώ για ταξίδι στο Βερολίνο, για το Final 4 της Euroleague.

Επίσης, πέρυσι είχε πάρει από άλλη γνωστή επιχειρηματία της πόλης το ποσό των 5.000 ευρώ για εισιτήρια και διαμονή στο Βερολίνο, όπου σκόπευε να παρακολουθήσει το Final 4 της Euroleague. Τελικά, η επιχειρηματίας και η παρέα της έμεινε στο αεροδρόμιο, διαπιστώνοντας ότι οι κρατήσεις ήταν ανύπαρκτες.

Η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει, επίσης, γνωστό προπονητή μπάσκετ και μαθητές σχολείου της νότιας Πάτρας, των οποίων η πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρά τις διαβεβαιώσεις του «πράκτορα».

Παρά τις αλλεπάλληλες μηνύσεις, ο εμπλεκόμενος δεν έχει συλληφθεί, καθώς - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες - το συνολικό ποσό των φερόμενων απατών δεν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, που είναι το όριο για την άσκηση κακουργηματικών διώξεων.

Στο Google, το τουριστικό γραφείο του είναι γεμάτο αρνητικές κριτικές: «Μεγάλη προσοχή! Κίνδυνος απάτης με το πρόσχημα ότι έχει φθηνά αεροπορικά εισιτήρια από ακυρωμένες πτήσεις και έχει αναλάβει να τα πουλάει σε φθηνότερη τιμή εξαπατάει τον κόσμο. Δυστυχώς, έπεσα στην παγίδα και αγόρασα αρκετά εισιτήρια για την εταιρεία μου. Έχουν περάσει πολλοί μήνες και έχει εξαφανιστεί ο ιδιοκτήτης. Πλέον την υπόθεση την έχει αναλάβει ο δικηγόρος μου» γράφει ένας χρήστης.

Άλλος αναφέρει: «Έδωσα 560 ευρώ για 4 εισιτήρια και εξαφανίστηκε. Δυστυχώς, έπεσα στην παγίδα και του έδωσα 560 ευρώ για την αγορά 4 εισιτηρίων με βαλίτσα 23 κιλών προς οποιονδήποτε ευρωπαϊκό προορισμό. Μου έβγαλε τα πρώτα δύο εισιτήρια μετά από πολύ πίεση. Χωρίς βαλίτσα εννοείται και υποτίθεται ότι θα κατέθετε τα χρήματα της αγοράς της βαλίτσας. Εννοείται ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Τα άλλα δύο εισιτήρια δεν τα εξέδωσε ποτέ, βρίσκοντας ένα σωρό δικαιολογίες».

Κάποιος τρίτος τον αποκαλεί «ο μεγαλύτερος απατεώνας που υπάρχει. Κλείσαμε 5 εισιτήρια από Αυστραλία για Ελλάδα, του καταθέσαμε τα χρήματα και δεν είδαμε ποτέ τα εισιτήρια. Μετά από πιέσεις μας έστειλε τις κρατήσεις και ήταν πλαστές».

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με όλο και περισσότερα θύματα να βγαίνουν στο φως.

