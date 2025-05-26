Η ΕΕ προετοιμάζεται για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών κατά τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή, η ΕΕ έχει ήδη συγκροτήσει ομάδες πυροσβεστών και αεροσκαφών για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες που ενδέχεται να πληγούν από πυρκαγιές και φέτος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, σχεδόν 650 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε βασικές τοποθεσίες υψηλού κινδύνου στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Επιπλέον, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα θα σταθμεύσουν σε 10 κράτη μέλη για να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης. Συντονισμένοι και συγχρηματοδοτούμενοι μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν στον μετριασμό των κινδύνων και θα επιτρέψουν μια ταχύτερη και πιο ισχυρή αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτά τα μέσα προστίθενται στις εθνικές δυνατότητες.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα θα διατεθούν τέσσερα μεσαία αμφίβια αεροπλάνα και στην Κύπρο δύο ελαφρά αεροπλάνα.

Στη Γαλλία θα διατεθούν τέσσερα μεσαία αμφίβια αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, στην Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία θα διατεθούν από δύο μεσαία αμφίβια αεροπλάνα στην κάθε μία, ενώ τη Σουηδία θα συνδράμουν τέσσερα ελαφρά αεροπλάνα, την Πορτογαλία δύο, την Τσεχία δύο ελικόπτερα και τη Σλοβακία ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον, 19 ομάδες πυρόσβεσης εδάφους, περίπου 30 πυροσβεστών η καθεμία, και μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, είναι έτοιμες να κινητοποιηθούν από την ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα συμμετέχοντα κράτη μέσω του Μηχανισμού.

Μια ειδική ομάδα υποστήριξης πυρκαγιών θα συσταθεί στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, η οποία θα λειτουργεί 24/7, για την παρακολούθηση των κινδύνων και την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων.

«Αυτή η προληπτική προσέγγιση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να παραμένει ένα βήμα μπροστά από τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, και να ενώνει τις δυνάμεις της για την προστασία ζωών, σπιτιών και περιβάλλοντος», τονίζει η Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο που έχει πληγεί από πυρκαγιές μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM). Μόλις ενεργοποιηθεί, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, που λειτουργεί 24/7, συντονίζει και συγχρηματοδοτεί την παροχή βοήθειας, η οποία προσφέρεται εθελοντικά από τα κράτη μέλη της ΕΕ και δέκα επιπλέον κράτη που συμμετέχουν στον UCPM (Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Μολδαβία και Ουκρανία).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί πρόσθετη βοήθεια διάσωσης, το στρατηγικό απόθεμα της ΕΕ, το rescEU, μπορεί να παρέμβει για να παράσχει επιπλέον πόρους για την αντιμετώπιση καταστροφών που πλήττουν την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

