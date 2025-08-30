Αλεξανδρος Ωνάσης: Μιλά για τον πατέρα του – Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει στο κανάλι του στο Instagram το elenasdiary blog. Ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος Ωνάσης μιλάει για τον πατέρα του Αριστοτέλη, σε σπανιότατη συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση.
«Πιστεύω ότι είναι τρομερά έξυπνος. Αρκετά σκληρός στη δουλειά, αλλά όχι υπερβολικά» τονίζει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Ωνάσης, που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 23 Ιανουαρίου 1973 σε ηλικία 25 ετών.
«Ευχαριστούμε τον εκλεκτό φίλο της σελίδας @panos.poupou για την ευγενή παραχώρηση του σπάνιου βίντεο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον αδικοχαμένο γιο του Έλληνα Κροίσου να μιλά, η πρώτη φορά που ακούμε τη φωνή του» τονίζει το elenasdiary blog.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.