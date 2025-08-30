Αλεξανδρος Ωνάσης: Μιλά για τον πατέρα του – Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει στο κανάλι του στο Instagram το elenasdiary blog. Ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος Ωνάσης μιλάει για τον πατέρα του Αριστοτέλη, σε σπανιότατη συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση.

«Πιστεύω ότι είναι τρομερά έξυπνος. Αρκετά σκληρός στη δουλειά, αλλά όχι υπερβολικά» τονίζει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Ωνάσης, που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 23 Ιανουαρίου 1973 σε ηλικία 25 ετών.



«Ευχαριστούμε τον εκλεκτό φίλο της σελίδας @panos.poupou για την ευγενή παραχώρηση του σπάνιου βίντεο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον αδικοχαμένο γιο του Έλληνα Κροίσου να μιλά, η πρώτη φορά που ακούμε τη φωνή του» τονίζει το elenasdiary blog.

Πηγή: skai.gr

