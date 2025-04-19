Αιματηρό επεισόδιο στο Ρέθυμνο – Τρεις τραυματίες σε άγριο καβγά μεταξύ συγγενών στο οικογενειακό τραπέζι

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν απόψε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής και φιλικής συνάθροισης, όπως μεταδίδει το Nea Kriti.

Όλα ξεκίνησαν από κάποια παρεξήγηση μεταξύ συγγενών μέσα σε δική τους οικία, στην περιοχή Πλατανιά Ρεθύμνου.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ τραύματα φέρει και ο γιος του.

Από την αστυνομία προσήχθησαν δύο άτομα και αναμένεται οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις. Οι δύο που προσήχθησαν φέρουν επίσης τραύματα, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Και οι τρεις είναι συγγενείς μεταξύ τους, ενώ την αιτία της συμπλοκής ερευνούν οι αρχές. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.