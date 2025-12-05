Πάνω από 6.000 τρακτέρ παραμένουν σε μεγάλους οδικούς άξονες, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία προσπαθεί να εμποδίσει τους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό με κλούβες λίγο πριν από τον κόμβο στα "Πράσινα Φανάρια", σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση των αγροτών στο αεροδρόμιο.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Δεν αποκλείουν να υπάρξουν κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, όπως για παράδειγμα πορεία με τα τρακτέρ και κατάληψη λιμανιών.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναλάβει τις τελευταίες ημέρες για την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη διατύπωση των αιτημάτων τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας.

Τις επόμενες ημέρες πιθανότατα να ακολουθήσει η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας που θα εξετάσει κάθε μορφή κλιμάκωσης.

Ενισχύονται καθημερινά και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των σημείων κινητοποίησης και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε οι αγρότες, τη συντονισμένη και σαφή έκφραση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Ανοιχτό σε διάλογο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, επισημαίνει ότι έχει διατηρήσει σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση. «Έχουμε πει πολλές φορές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς φορείς και συλλόγους και είμαστε εδώ για να δούμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση».

Πηγή: ΑΜΠΕ

