Αγοραστός στον ΣΚΑΪ: Τα συνεργεία επιχειρούν σε 88 σημεία για να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε αποκομμένες περιοχές Ελλάδα 08:09, 05.10.2023

Τι είπε για τις αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς και για τις εκλογές της Κυριακής, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός