Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τιμήθηκε αργά χθες το απόγευμα στην «Φραγκοκλησιά», την καθολική εκκλησία της Μυτιλήνης, η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου, λείψανα του οποίου βρίσκονται στη Μυτιλήνη από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Η Εκκλησία μας σήμερα, είπε μιλώντας στους συγκεντρωμένους στην εκκλησία μνημείο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ, Αποστολικός Τοποτηρητής της Επισκοπής Χίου-Λέσβου-Σάμου, τιμά τον Άγιο Βαλεντίνο μάρτυρα στο όνομα του Χριστού. Και η κοινωνία τιμά τον Άγιο των ερωτευμένων.

Γεμάτη κόσμο η καθολική εκκλησία, από Έλληνες καθολικούς και Ευρωπαίους που ζουν στο νησί αλλά και μετανάστες από τον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ. Αλλά και πολλοί ορθόδοξοι ήταν εκεί τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορία της πόλης. Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η χορωδία ΑΝΙΜΑΤΟ υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη.

Την ίδια ώρα στην οδό Ερμού, στον εμπορικό δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται και η «Φραγκοκλησιά» ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης γιόρτασε τον ¨Άγιο των ερωτευμένων με μουσικές, κεράσματα, μπαλόνια και σταντ για φωτογράφιση.

Τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, σύμφωνα με παλιότερο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΑΠΕ ΜΠΕ στη Μυτιλήνη Στρατή Μπαλάσκα, βρίσκονταν μέχρι το 1990 στην Καθολική Εκκλησία της πόλης κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το 1990 μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από τον τότε εφημέριο της Καθολικής Εκκλησίας της Μυτιλήνης, φραγκισκανό μοναχό π. Τορκουάτο Μορίνη. Κάποια τμήματα από αυτά τα λείψανα τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσι του Τάγματος των Καπουτσίνων, το αφιερωμένο στους Αγίους Φραγκίσκο και Κλάρα, στην οδό Γκιλφόρδου 7 στην πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα, και κάποια άλλα λέγεται πως στάλθηκαν στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη, από όπου και είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στην Ανατολή πριν από δύο αιώνες!

Σύμφωνα με την αγιολογία ο πιθανότατα πρεσβύτερος Βαλεντίνος συνελήφθη στη Ρώμη όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος Β', ο επονομαζόμενος και Γότθος. Αφού βασανίστηκε, εκτελέστηκε διά αποκεφαλισμού στις 14 Φεβρουαρίου του 268 στην οδό Φλαμίνια. Οι σύντροφοί του περισυνέλεξαν το αίμα του σε ένα γυάλινο φιαλίδιο και έθαψαν το σώμα του μαζί με το γυάλινο φιαλίδιο στις κατακόμβες της Αγίας Πρισκίλλας.

Το έτος 1815, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου από τις κατακόμβες. Κάποια από αυτά δωρίθηκαν στον ιερέα ευγενή Ιωάννη-Βαπτιστή Longarini di S. Costanzo από το δουκάτο του Ουρμπίνο. Ο ιερέας αυτός ήταν παρεκκλησιάρχης και υμνωδός στο βασιλικό παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού του Ispali στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Για δεύτερη φορά μετά το 1815 τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου τα συναντάμε το 1907 στη Μυτιλήνη. Η Κοινότητα των Καθολικών ήταν τότε ευάριθμη υπαγόμενη στον καθολικό επίσκοπο Χίου και αυτός με τη σειρά του στον καθολικό αρχιεπίσκοπο Σμύρνης.

Πώς έφτασαν τα λείψανα στη Μυτιλήνη παραμένει άγνωστο. Θεωρείται πως με τον θάνατο του παρεκκλησιάρχη και ευγενούς Ιωάννου-Βαπτιστού Longarini di S. Costanzo, τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου κληροδοτήθηκαν σε κάποιον από τους οικείους του, ο οποίος με τη σειρά του τα κληροδότησε σε κάποιον απόγονό του, που πιθανότατα θα μετανάστευσε στη Μυτιλήνη περί τα τέλη του 19ου αιώνα.

Γεγονός, και μάλιστα βασιζόμενο σε επίσημα έγγραφα, είναι ότι στις 26 Απριλίου του 1907 ο τότε καθολικός αρχιεπίσκοπος Σμύρνης Δομήνικος Μαρέγκος, στη διάρκεια μιας ποιμαντικής του επίσκεψης στη Μυτιλήνη, προέβη -ίσως και ύστερα από αίτημα- σε αυτοψία και αυθεντικοποίηση των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκτός, όμως, απ' αυτό το επίσημο αρχιεπισκοπικό ντοκουμέντο αυθεντικοποίησης, σώζεται και ιδιόχειρο σημείωμα του τότε καθολικού εφημερίου Μυτιλήνης π. Βίτου-Ροβέρτου, όπου μεταξύ των άλλων επιβεβαιώνεται με ημερομηνία «Μυτιλήνη 1.5.1907» η πραγματοποιηθείσα αυτοψία. Τελευταία κάτοχος των τιμίων λειψάνων ήταν η Λουκία Θεοφανοπούλου Bongigli, η οποία τα δώρισε στον καθολικό ναό της Μυτιλήνης. Και τα λείψανα ξεχάστηκαν μέχρι το 1990 που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα.

Το 1994 και μετά τον θάνατο του π. Τορκουάτου η λειψανοθήκη βρέθηκε επιμελώς «κρυμμένη» από τον Δημήτριο Παπαδάκη - Περιθωράκη.

Ακολούθησε η επισκευή της καθολικής Εκκλησίας και τελικά το 2014 δεδομένης και της αναγέννησης της Καθολικής κοινότητας στη Λέσβο, μέρος των λειψάνων επέστρεψε στη Μυτιλήνη όπου ο Άγιος τιμάται πανηγυρικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.