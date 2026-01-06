Στις 6 Ιανουαρίου το Άγιον Όρος - που ακολουθεί το Ιουλιανό Ημερολόγιο - τιμά την παραμονή της Γεννήσεως του Κυρίου, μέσα σε κλίμα μεγάλης χαράς και ευλάβειας.

Το βράδυ της ημέρας αυτής τελούνται αγρυπνίες σε όλες τις αγιορείτικες μονές, τα κελλιά και τις σκήτες.

Η παραμονή των Χριστουγέννων αποτελεί ημέρα αυστηρής νηστείας. Για τους προσκυνητές που επιλέγουν να βρεθούν σήμερα σε ένα από τα μοναστήρια του Άθω, η εμπειρία είναι μοναδική και αποτελεί ανεπανάληπτη ευκαιρία για πνευματική ανάταση

Σύμφωνα με το athos.guide/gr, τα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος γιορτάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος στολισμός, λαμπερά φώτα ή δώρα, αλλά είναι έντονη η παρουσία της βαθιάς προσευχής, οι αγρυπνίες και η πνευματικότητα του χαρμόσυνου γεγονότος.

Σε όλες τις μονές η ημέρα γιορτάζεται με λαμπρότητα και χάρη, όπως άλλωστε αρμόζει στην πολιτεία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, τη Μητέρα του Θεού. Ωστόσο, μεταξύ των είκοσι μονών της αθωνικής χερσονήσου, υπάρχει μία η οποία είναι αφιερωμένη στο θαύμα της Γεννήσεως ήδη από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Πρόκειται για την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ή αλλιώς Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας

Κατά την απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδας το 2021, στο Άγιο Όρος οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται στους 1779.

