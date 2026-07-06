Μαρία Αντωνογιαννάκη: Βαρύ εγκεφαλικό η αιτία θανάτου της – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο αποδίδεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο αιφνίδιος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Όπως προέκυψε, η αγαπημένη δημοσιογράφος υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους της ΚΡΗΤΗ TV και ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κόσμο του Ηρακλείου.

Ο ξαφνικός θάνατός της «πάγωσε» όσους τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την προσωπικότητά της, το χαμόγελο, τη ζωντάνια και τη χαρά που μετέδιδε γύρω της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου στην ηλικία των 30 ετών.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.



Πηγή: skai.gr

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