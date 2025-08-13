Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη για εργασίες καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση

Στη σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν χθες ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

