Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη για εργασίες καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση

Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση

περιπολικό

Στη σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν χθες ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη Χαλκιδική Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark