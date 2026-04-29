Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Δεν έχουμε ως κύριο σκοπό τη φύλαξη κτιρίων

«Η Δικαστική Αστυνομία δεν έχει ως κύριο σκοπό τη φύλαξη κτιρίων, ειδικώς όταν τα κτίρια αυτά δεν ανήκουν σε Εισαγγελική Αρχή όπου και το προσωπικό της υπάγεται. Βεβαίως όμως η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αλλά ας αναλογιστούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων καθώς και η τήρηση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες από μόνα τους απαιτούν έναν αριθμό της τάξεως των δύο 2.000 έως 3.000 Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια» αναφέρει σε δελτίο Τύπου της, η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας (ΠΕΔΑ), με αφορμή την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο, τονίζοντας ότι ο αστυνομικός τομέας στελεχώνεται από προσωπικό λιγότερο από 500 άτομα πανελλαδικά και περίπου 100 στην Αθήνα.

Η ΠΕΔΑ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας με αφορμή την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στον χώρο του Πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών όπου και τραυματίστηκαν από πυρά Δικαστικοί Υπάλληλοι εκφράζει τη συμπαράστασή της και εύχεται ταχεία ανάρρωση, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Η Ένωσή μας θέλει επίσης να ενημερώσει το σύνολο των δημοσιογράφων σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς διαπιστώνει ότι υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας και με τα καθήκοντα που καλούμαστε να αναλάβουμε, τόσο τα κύρια όσο και τα δευτερεύοντα.

Η Υπηρεσία μας διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Τομέα όπου το προσωπικό υπάγεται διοικητικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες και διευθύνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Εισαγγελικό Λειτουργό.

Ο Πολιτικός Τομέας στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της παροχής επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων.

Ο Αστυνομικός Τομέας στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της:

εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης

εκτέλεσης αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων

επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων

Επίσης, στις αρμοδιότητες του Αστυνομικού Τομέα είναι και η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

Ο Αστυνομικός Τομέας Πανελλαδικά ξεκίνησε με τη στελέχωση 500 ατόμων το έτος 2024 όπου τα περίπου 100 υπηρετούν εντός της Εφετειακής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ύστερα από ένα κύμα παραιτήσεων έχει μειωθεί σημαντικά. Τούτων δοθέντων και σε συνδυασμό με τον σκοπό ίδρυσης της Δικαστικής Αστυνομίας όπου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης (Ν. 4963/2002), καθώς και ο έως τώρα υπερβολικά μικρός αριθμός στελέχωσής της, κάνουν αντιληπτό το γεγονός ότι η Δικαστική Αστυνομία δεν έχει ως κύριο σκοπό τη φύλαξη κτιρίων, ειδικώς όταν τα κτίρια αυτά δεν ανήκουν σε Εισαγγελική Αρχή όπου και το προσωπικό της υπάγεται. Βεβαίως όμως η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αλλά ας αναλογιστούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων καθώς και η τήρηση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες από μόνα τους απαιτούν έναν αριθμό της τάξεως των 2 έως 3 χιλιάδων Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια».

Στην ανακοίνωση τίθενται μία σειρά ζητήματα που εμποδίζουν την ικανοποιητική λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας τα οποία, όπως αναφέρεται, έχουν τεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η Ένωσή μας δηλώνει ότι όλοι οι Δικαστικοί Αστυνομικοί, ανεξαρτήτως των ζητημάτων που απασχολούν την Υπηρεσία, θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με τον μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εκπλήρωση του καθήκοντος» καταλήγει το Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της.

Πηγή: skai.gr

