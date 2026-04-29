Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Β. Δωδεκανήσου, που έγινε σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Κάλυμνο την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενης στο χέρι κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΚ, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να απασχοληθεί στο τμήμα κρεοπωλείου χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της τραυματίστηκε σοβαρά από τη μηχανή του κιμά, με αποτέλεσμα και σύμφωνα με πληροφορίες, να χάσει το ένα δάχτυλο και δύο φάλαγγες άλλων δαχτύλων. Το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει το περιστατικό, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΚ ότι “το συγκεκριμένο κατάστημα έχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό στην εντατικοποίηση και στην προσπάθεια «ξεζουμίσματος» των εργαζομένων με σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας”.

Το ΕΚ επιπλέον αναφέρει ότι υπάρχει διαχρονικά αδιαφορία για τα μέτρα προστασίας και οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας είναι υποστελεχωμένες, ενώ στην Κάλυμνο, προσθέτει, δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας και το νησί υπάγεται σε αυτήν της Κω που για να ελέγξει μόνο τις επιχειρήσεις της Κω χρειάζονται χρόνια!

Πηγή: skai.gr

