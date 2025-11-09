Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας έκανε πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10χλμ - Βίντεο

Στη διάρκεια του τερματισμού των 10 χιλιομέτρων, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δρομέας… γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

πρόταση γάμου

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα χαρίζει και άλλες όμορφες στιγμές.

Στη διάρκεια του τερματισμού των 10 χιλιομέτρων, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δρομέας… γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η αποστολή του στέφθηκε από επιτυχία, καθώς πήρε το πολυπόθητο «ναι», δημιουργώντας μία αξέχαστη στιγμή, την οποία απαθανάτισε η κάμερα της ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος πρόταση γάμου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark