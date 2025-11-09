Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα χαρίζει και άλλες όμορφες στιγμές.

Στη διάρκεια του τερματισμού των 10 χιλιομέτρων, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δρομέας… γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η αποστολή του στέφθηκε από επιτυχία, καθώς πήρε το πολυπόθητο «ναι», δημιουργώντας μία αξέχαστη στιγμή, την οποία απαθανάτισε η κάμερα της ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

