Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι εφοριακοί προχωρούν στην κινητοποίηση, καθώς -όπως και η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- διαπιστώνουν ότι οι αποδοχές τους δεν επαρκούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, τονίζουν ότι στις φορολογικές υπηρεσίες επικρατεί έντονη πίεση στην εργασία, με υψηλούς και συχνά ανέφικτους στόχους, καθώς και συνεχή επίκληση του λεγόμενου «διευθυντικού δικαιώματος». Επιπλέον, αναφέρουν πως η δημιουργία κεντρικοποιημένων δομών, όπως τα ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ και ΕΛΚΕ, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έχει επιφέρει σημαντικές δυσκολίες τόσο για τους υπαλλήλους –όπως οι μεγάλες αποστάσεις μετακίνησης– όσο και για τους πολίτες.

Στην απεργιακή κινητοποίηση έχει εκφράσει τη στήριξή της και η ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: skai.gr

