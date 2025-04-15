Taste Atlas: Δύο ελληνικές σαλάτες οι καλύτερες στον κόσμο

Ελληνικές είναι οι δύο καλύτερες σαλάτες του κόσμου, σύμφωνα με το Taste Atlas. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο ντάκος ενώ στη δεύτερη θέση είναι η εξίσου αγαπημένη χωριάτικη.

«Ο ντάκος είναι ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο που αποτελείται από ξερό κριθαρένιο παξιμάδι που ολοκληρώνεται με θρυμματισμένη μυζήθρα, ψιλοκομμένες ώριμες ντομάτες, ολόκληρες ελιές, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και μερικές γενναιόδωρες δόσεις ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας. Στο παξιμάδι συχνά τρίβουν απαλά με ένα μικρό κομμάτι σκόρδο και ρίχνουν λίγο θαλασσινό αλάτι. Το πιάτο συνήθως σερβίρεται ως μεζές ή ελαφρύ δείπνο» γράφει το Taste Atlas για τον ντάκο.

Μάλιστα, στις 50 θέσεις βρίσκονται άλλες δύο σαλάτες από την Ελλάδα. Στην 28η είναι τα χόρτα και στην 40η η πατατοσαλάτα.

Αναλυτικά οι 10 καλύτερες σαλάτες του κόσμου:

Ντάκος

Χωριάτικη

Houria, Τυνησία

Caprese, Ιταλία

Fattoush, Λίβανος

Shopska, Βουλγαρία

Pecel, Ινδονησία

Smacked cucumber, Θιβέτ

Piyaz, Τουρκία

Mechouia, Τυνησία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.