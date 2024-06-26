Αν αγαπάς την πίτσα αλλά δεν έχεις τον χρόνο ή την όρεξη να φτιάξεις ζύμη από την αρχή, τότε η συνταγή που σου προτείνουμε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Με λίγα απλά υλικά και σε ελάχιστο χρόνο, μπορείς να απολαύσεις μια νόστιμη πίτσα που θα ικανοποιήσει την πείνα σου και θα εντυπωσιάσει τους φίλους σου. Αυτή είναι η απόλυτη πίτσα της τεμπέλας!

Υλικά που θα Χρειαστείς

-1 έτοιμη ζύμη για πίτσα (μπορείς να την βρεις σε σούπερ μάρκετ ή φούρνους)

-Σάλτσα ντομάτας

-1-2 φλιτζάνια τριμμένη μοτσαρέλα

-1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

-Αλλαντικά της επιλογής σου (π.χ. πεπερόνι, ζαμπόν, μπέικον)

-Λαχανικά της επιλογής σου (π.χ. πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδια)

-1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

-Ρίγανη και βασιλικός για γεύση

-Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες:

Προθέρμανση του Φούρνου: Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C. Βεβαιώσου ότι ο φούρνος είναι καλά ζεσταμένος πριν τοποθετήσεις την πίτσα.

Προετοιμασία της Ζύμης: Αν χρησιμοποιείς έτοιμη ζύμη, ξετύλιξε την και τοποθέτησέ την σε ένα ταψί πίτσας ή ένα μεγάλο ταψί για ψήσιμο. Αν η ζύμη είναι κατεψυγμένη, ακολούθησε τις οδηγίες απόψυξης στη συσκευασία.

Υλικά: Άπλωσε ομοιόμορφα τη σάλτσα ντομάτας πάνω στη ζύμη, αφήνοντας περίπου 1 εκατοστό περιθώριο γύρω από τις άκρες. Στη συνέχεια πασπάλισε τη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα πάνω από τη σάλτσα. Χρησιμοποίησε περισσότερο ή λιγότερο τυρί ανάλογα με την προτίμησή σου. Έπειτα, πρόσθεσε τα αλλαντικά και τα λαχανικά που θέλεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι έχεις στο ψυγείο σου ή να πειραματιστείς με διαφορετικούς συνδυασμούς. Συνεχίζεις με το ελαιόλαδο και πασπάλισε με ρίγανη, βασιλικό, αλάτι και πιπέρι για επιπλέον γεύση.

Ψήσιμο: Ψήσε την πίτσα στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 12-15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν οι άκρες και να λιώσει το τυρί.

Βγάλε την πίτσα από τον φούρνο και άφησέ την να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν την κόψεις σε κομμάτια. Και καλή σου απόλαυση!

