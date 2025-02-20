Κατατέθηκε στο δικαστήριο η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ και ανοίχτηκε ώστε να γίνει γνωστό το περιεχόμενό της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Όθωνα Παπαδόπουλο, που μίλησε στο Buongiorno, μοναδικός κληρονόμος της καθίσταται ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

Όπως τόνισε, δεν αναφέρεται κανένα άλλο πρόσωπο στη διαθήκη.

«Προφανώς δεν γίνεται αποδεκτό από όλους αλλά είναι η τελευταία επιθυμία του κληρονομούμενου. Η κληρονομιά είναι το σπίτι που διέμενε, η κινητή της περιουσία και τα δικαιώματα από την καλλιτεχνική της πορεία» ανέφερε ο δικηγόρος που τόνισε ότι αν το κλίμα στην οικογένεια της εκλιπούσας ήταν τεταμένο τώρα είναι ακόμα πιο τεταμένο και επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε να σφραγιστεί το σπίτι της μεγάλης τραγουδίστριας.

«Είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά θα προβάλλει αξιώσεις» τόνισε μιλώντας για τον εν ζωή γιο της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππο Ηλιάδη. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές όπως είπε είναι ο εγγονός της τραγουδίστριας και ο θείος του, καθώς η Αγγελική Ηλιάδη δεν θα προβάλλει κάποια αξίωση στην κληρονομιά.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, η Καίτη Γκρέυ ήταν πολύ καλά στην υγεία της όταν συνέταξε τη διαθήκη της -που είναι ιδιόγραφη- και την παρέδωσε στον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα.

