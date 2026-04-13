Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγο παραπάνω χρόνο δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε όσους θέλουν να διεκδικήσουν έκπτωση 4% στον φόρο που τους προκύπτει: Αρκετά νωρίς η ηγεσία του Υπουργείου φρόντισε να παρατείνει την σχετική προθεσμία έως τις 15 Μαΐου, αντί της αρχικής προθεσμίας της 30ης Απριλίου και έτσι όσοι επιθυμούν να κερδίσουν» το προαναφερόμενο «κούρεμα» πρέπει να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι τότε.



Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν αυτό το διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Το «κέρδος» με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.



Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης (σ.σ.: ή έστω σε δόσεις οπωσδήποτε όμως να έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέχρι 31 Ιουλίου) μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.



Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος και να «βιαστεί» να οριστικοποιήσει τη φορολογική του δήλωση για να προλάβει την προθεσμία και να έχει όφελος.



Οι ημερομηνίες «κλειδί» είναι οι εξής:

Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.

Ποιες είναι οι αλλαγές στη φορολόγηση

Η διαφοροποίηση στον φόρο που θα προκύψει για κάθε υπόχρεο δεν θα είναι μεγάλη σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στους συντελεστές.



Αντίθετα, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν την τρέχουσα χρονιά, η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική μετά το «ψαλίδι» στους φορολογικούς συντελεστές: Τα «κέρδη» βέβαια από την υιοθέτηση των νέων συντελεστών θα τις αντιληφθούν οι πολίτες την άνοιξη του 2027.



Συγκεκριμένα, αυτά που αλλάζουν είναι τα εξής:

Ο συντελεστής για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

Για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο φόρος από 22% «πέφτει» στο 20%.

Στο «κομμάτι» του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ από το 28%, πέφτει στο 26%.

Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ από 36% πάει στο 34%.

Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000,01 και 60.000 ευρώ ο συντελεστής από 44% «προσγειώνεται» στο 39% με το «ψαλίδι» να είναι 5%

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται πια στο «κομμάτι» των εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 60.000,01 ευρώ, αντί 40.000,01 ευρώ και πάνω που ισχύει σήμερα.



Πηγή: skai.gr

