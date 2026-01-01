O χρυσός εισέρχεται στο 2026 μεταφέροντας την ορμή ενός ιστορικού πολυετούς ράλι -ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόση δίψα εξακολουθεί να αισθάνεται η αγορά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IG ο χρυσός φέτος θα κυμανθεί είτε στα επίπεδα του κλεισίματος του 2025 είτε στις παρυφές των 5.000 δολαρίων.

Ακόμα και μετά την κατάρριψη ρεκόρ το 2024 και το 2025, ο χρυσός συχνά περιγράφεται ως «υπεραγορασμένος» αλλά η θεσμική τοποθέτηση έχει ακόμα περιθώριο επέκτασης, υποδηλώνοντας ότι αυτό το ράλι δεν βασίζεται σε υπερβολική κερδοσκοπία.

Βασίζεται σε διαρθρωτική ζήτηση που δεν έχει φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά της.

Ένα μεγάλο μέρος του ράλι 2024-2025 καθοδηγήθηκε από την πολιτική -ή, ακριβέστερα, από την πολιτική αβεβαιότητα. Οι ΗΠΑ εισέρχονται στο 2026 με αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες, επίμονες τάσεις πληθωρισμού και πραγματικές αποδόσεις που έχουν μειωθεί.

Προσθέστε ένα πιο αδύναμο δολάριο ΗΠΑ στο μείγμα και θα έχετε την ίδια ραχοκοκαλιά που στήριζε τον χρυσό τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία παραμένει σταθερά άθικτη.

Η απόκλιση του 2025 αποτελεί σαφή υπενθύμιση της μακροοικονομικής ευαισθησίας του χρυσού. Καθώς οι πραγματικές αποδόσεις παρουσίασαν καθοδική τάση από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο, ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε νέα υψηλά. Αυτή η αντίστροφη σχέση παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ενόψει του 2026.

Η ζήτηση για χρυσό

Οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις πίσω από τη δομική ιστορία του χρυσού. Αρκετές οικονομίες διατηρούν περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών αποθεμάτων τους σε χρυσό, ενώ άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ιαπωνίας, διατηρούν μονοψήφια έκθεση.

Αυτή η ανισορροπία από μόνη της σηματοδοτεί πόσες δυνατότητες ανακατανομής εξακολουθούν να υπάρχουν σε ολόκληρο το σύστημα.

Η τάση συσσώρευσης δεν επιβραδύνθηκε το 2024-2025, αλλά επιταχύνθηκε. Η Κίνα συνεχίζει να δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα. Η Τουρκία χρησιμοποιεί χρυσό για να σταθεροποιήσει την αστάθεια του νομίσματος. Η Ρωσία βασίζεται στον χρυσό ως περιουσιακό στοιχείο ανθεκτικό στις κυρώσεις.

Και η Ινδία, μαζί με αρκετές οικονομίες της Μέσης Ανατολής, βλέπουν τον χρυσό ως μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση και όχι ως βραχυπρόθεσμο αντιστάθμισμα. Δεν πρόκειται για αντιδραστική αγορά -είναι ένας επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής των αποθεματικών.

Η διατηρούμενη ανοδική τάση ενισχύει ένα βασικό μήνυμα: η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών είναι διαρθρωτική και όχι κυκλική. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των αυξήσεων των τιμών, οι αγορές παρέμειναν σταθερές.

Οι κίνδυνοι

Αν υπάρχει ένας βασικός κίνδυνος ενόψει του 2026, αυτός είναι μια απροσδόκητα επιθετική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve). Μια απότομη αύξηση των πραγματικών αποδόσεων έχει ιστορικά μειώσει τη δυναμική του χρυσού -έστω και προσωρινά.

Αλλά αυτή τη στιγμή, οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν περισσότερη χαλάρωση παρά σύσφιγξη, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες αναχρηματοδότησης, αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης χρέους και άνισες περιοχές ανάπτυξης.

Αυτός είναι επίσης ένας από τους σπάνιους κύκλους όπου ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να κινηθούν υψηλότερα μαζί. Το ασήμι μπορεί να παρουσιάσει ισχυρότερα ποσοστιαία κέρδη, αλλά αυτό δεν αποδυναμώνει τις προοπτικές του χρυσού.

Αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει ότι ολόκληρο το σύμπλεγμα μετάλλων καθοδηγείται από την πραγματική μακροοικονομική ζήτηση.

Προοπτικές για το 2026

Σε όλες τις μεγάλες τράπεζες, η μέση πρόβλεψη για το 2026 κυμαίνεται γύρω στα 4.500-4.700 δολάρια, ενώ το ανώτερο εύρος εκτείνεται προς τα 5.000 δολάρια εάν οι μακροοικονομικές συνθήκες απλώς δεν γίνουν πιο αυστηρές.

Καμία από αυτές τις προβλέψεις δεν υποθέτει κρίση ή γεωπολιτικό σοκ -απλώς τη συνέχιση ενός κόσμου που εξακολουθεί να είναι πληθωριστικός και δομικά κατακερματισμένος.

Οι πιο επιθετικές ανοδικές τάσεις τίθενται σε ισχύ μόνο εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν ή επιστρέψουν οι οικονομικές πιέσεις. Και δεδομένων των τελευταίων ετών, αυτό δεν είναι απίθανο.

Ένα πιο ήσυχο ξεκίνημα του έτους δεν θα ήταν έκπληξη μετά από δύο ισχυρά χρόνια.

Αλλά οποιαδήποτε νέα αλλαγή πολιτικής, γεωπολιτική ένταση ή δομικό σοκ μπορεί να αναζωπυρώσει γρήγορα τη δυναμική. Με τις κεντρικές τράπεζες να αναδιαμορφώνουν ακόμη τα αποθεματικά τους και τις μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές δυνάμεις να παραμένουν ευθυγραμμισμένες, ο χρυσός εισέρχεται στο 2026 με περισσότερη στρατηγική υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη φορά την τελευταία δεκαετία.

Ο χρυσός δεν χρειάζεται κρίση για να αυξηθεί το 2026. Απλώς χρειάζεται ο κόσμος να συμπεριφερθεί όπως ήταν: αυξημένο χρέος, πολιτική αβεβαιότητα, εύθραυστες συμμαχίες και ένα δολάριο που δεν κυριαρχεί πλέον όπως κάποτε.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός δεν κυνηγά τον φόβο -τον απορροφά. Και αυτό από μόνο του καθιστά το 2026 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καταστάσεις των τελευταίων ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.