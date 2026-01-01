«Τριπλό» κέρδος για τους εργαζόμενους φέρνει ο νέος χρόνος

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου: Όσοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα τη νέα χρονιά θα αποκομίσουν τριπλό «κέρδος». Από την μια έρχεται η νέα αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών, ενώ «ψαλιδίζεται» η παρακράτηση φόρου μετά την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας και παράλληλα αυξάνονται επιδόματα -συνολικά 19- τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.



Οι κατώτατες αποδοχές αναμένεται λοιπόν να διαμορφωθούν πέριξ των 920 ευρώ, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων.

Μαζί με τον κατώτατο μισθό «φουσκώνει» και το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο εργάτη, όπως και επιδόματα για ανέργους, εποχικά εργαζόμενους ως και… φοιτητές.

Τι θα ισχύσει για επίδομα γάμου και 3ετίες

Φυσικά θα διαμορφωθεί αναλόγως και το επίδομα γάμου (αντιστοιχεί στο 10% του βασικού μισθού), αλλά και οι κατώτατες αποδοχές με ενσωματωμένες τριετίες.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ μεικτά και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό περίπου 744 ευρώ.

Αν όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, από την 1η Απριλίου του 2026 οι κατώτατες αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 920 ευρώ μεικτά για τον άγαμο.

Δηλαδή ο καθαρός μισθός να κινείται πέριξ των 780 ευρώ, με τα εν λόγω ποσά να συνιστούν την βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψιν την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εάν λοιπόν επικρατήσει αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο:

Με 1 τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ

Με 2 τριετίες ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ

Με 3 τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους αναμένεται να είναι πιο ενισχυμένα δεδομένης της μειωμένης παρακράτησης φόρου, που θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2026.

Ποια επιδόματα θα αυξηθούν «αυτόματα»

Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών συμπαρασύρει «αυτόματα» και μια σειρά από βασικά επιδόματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπολογίζεται πως θα ανέβει από τα 540 ευρώ που είναι σήμερα στα 562 ευρώ.

Συγκεκριμένα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό είναι τα εξής:

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός.

Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός

Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα.

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων

Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): το 70% των 35 κατ. Ημερομισθίων.

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας.

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. Ημερομισθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο.

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.