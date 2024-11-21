Χρηματοδότηση 151 επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» με 102,5 εκατ. ευρώ

Με 102,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται συνολικά 151 επενδυτικά σχέδια μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δράση αυτή εντάσσεται στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 21 Οκτωβρίου.

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα λάβουν από 250.000 ευρώ έως 6.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του παραγωγικού τους εξοπλισμού με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η δράση έχει ως αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού τομέα της οικονομίας. Η απόφαση για τα αποτελέσματα και τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπογράφηκε, μετά και τη διαδικασία των ενστάσεων, από την Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Άννα-Μάνη Παπαδημητρίου και τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας Βίκυ Λοΐζου.

Η «Έξυπνη Μεταποίηση» είναι εστιασμένη στην προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος στο παραγωγικό μοντέλο «Βιομηχανία 4.0» και έχει στόχο την επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για τη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο παραγωγικό μοντέλο «Βιομηχανία 4.0» επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία.

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται, στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Να τονιστεί πως η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

