«Καμπανάκι» για την οικονομία της Γερμανίας κρούει η Bundesbank. Όπως επισημαίνει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οικονομία της Γερμανίας αντιμετωπίζει βαθιές προκλήσεις που θα μπορούσαν να ωθήσουν σε εταιρικές αφερεγγυότητες, διατηρώντας τον κίνδυνο αθέτησης υψηλότερο τον επόμενο χρόνο.

Η χαμηλή ζήτηση εξαγωγών, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και οι αυξανόμενοι μισθοί συμπιέζουν τα εταιρικά περιθώρια, ωθώντας τον τεράστιο βιομηχανικό τομέα της χώρας βαθιά σε ύφεση.

«Η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθιές διαρθρωτικές προκλήσεις που επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», ανέφερε η Bundesbank.

Αυτό πιθανότατα θα ταρακουνήσει τον εταιρικό τομέα, ειδικά αφού τα συνολικά κέρδη μειώνονται σχεδόν κάθε τρίμηνο από τα τέλη του 2022, δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

«Ένας σημαντικός αριθμός εταιρικών πτωχεύσεων είναι πιθανό να συμβούν το επόμενο έτος, δεδομένης της συνεχιζόμενης διαρθρωτικής αλλαγής και της συνεχιζόμενης οικονομικής αδυναμίας», ανέφερε η Bundesbank.

Οι αφερεγγυότητες μπορεί να επιδεινωθούν από τα υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι ανάγκες αναχρηματοδότησης θα αυξήσουν το κόστος και θα μπορούσαν να συμβάλουν σε περισσότερες αθετήσεις υποχρεώσεων.

Ωστόσο, τα οικονομικά των νοικοκυριών θα πρέπει να παραμείνουν υγιή, καθώς η αγορά εργασίας είναι εύρωστη και οι μισθοί εξακολουθούν να αυξάνονται, δίνοντας στους απλούς καταναλωτές ένα υγιές χρηματοοικονομικό απόθεμα, πρόσθεσε η τράπεζα.

Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων έχουν επίσης σταθεροποιηθεί και ενώ τα ακίνητα εξακολουθούν να είναι κάπως υπερτιμημένα, τα μοντέλα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα ξαφνικής πτώσης των τιμών έχει μειωθεί.

Ωστόσο, οι προοπτικές για τα εμπορικά ακίνητα δεν είναι τόσο ρόδινες.

«Οι τιμές των εμπορικών ακινήτων δε μειώθηκαν περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2024, αλλά ο κίνδυνος πρόσθετων σημαντικών μειώσεων στις τιμές έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι», πρόσθεσε η Bundesbank.

