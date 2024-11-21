Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά ΑΠΕ 629MW στη Ρουμανία

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Evryo Group (ελέγχεται από την Macquarie Asset Management) στη Ρουμανία, ισχύος 629 μεγαβάτ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η αρχική συμφωνία είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο και αφορά 600MW χερσαίων αιολικών πάρκων, 22MW μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, 1MW πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου και 6MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε λειτουργία, καθώς και επιπλέον 145MW έργων υπό ανάπτυξη. Με την προσθήκη αυτή το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ να αυξηθεί στα 5,5GW ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση του ως πάροχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, αλλά και ενίσχυση της δέσμευσής του για την πράσινη μετάβαση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την απόκτηση επιπλέον 629MW, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία σχεδόν διπλασιάζεται, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη του Ομίλου στην περιοχή και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του στις ΑΠΕ, καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς καταδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ στον ηγετικό του ρόλο στον τομέα των ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή και βελτιώνει περαιτέρω τη θέση του ώστε να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες για ενεργειακές συναλλαγές, εμπορία ενέργειας και διαχείριση ρίσκου στη Ρουμανική αγορά. Η ενισχυμένη παρουσία του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την αποστολή του να παρέχει αξιόπιστες, βιώσιμες ενεργειακές λύσεις και να επεκτείνει την πελατειακή του βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η συναλλαγή, το ύψος της οποίας εκτιμάται περίπου στα Euro 700 εκατομμύρια, είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου Euro100 εκατομμυρίων, τα οποία θα στηρίξουν περαιτέρω την πορεία ανάπτυξης του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνολική μας στρατηγική ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου των εν λειτουργία ΑΠΕ στη Ρουμανία, ενισχύουμε σημαντικά το αποτύπωμά μας στις ΑΠΕ και διαφοροποιούμε περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό και υδροηλεκτρικό δυναμικό. Η Ρουμανική αγορά έχει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό και παίζει στρατηγικό ρόλο για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς ενισχύουμε το δίκτυο ΑΠΕ μας σε ολόκληρη την περιοχή».

Πηγή: skai.gr

