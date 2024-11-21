Σε 5.024.857 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 22.971.551 οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 κατά 2,7% στις αφίξεις και κατά 3,4% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την κίνηση καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 3,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,8% και 1,5%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,7% και 90,2%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,6 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

