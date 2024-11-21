Λογαριασμός
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση αφίξεων 2,7% και διανυκτερεύσεων 3,4% στα τουριστικά καταλύματα τον Σεπτέμβριο εφέτος

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,7% και 90,2%, αντίστοιχα

ΕΛΣΤΑΤ

Σε 5.024.857 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 22.971.551 οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 κατά 2,7% στις αφίξεις και κατά 3,4% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την κίνηση καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 3,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,8% και 1,5%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,7% και 90,2%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,6 ημέρες.

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ καταλύματα
