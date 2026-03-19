Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε νέο άλμα τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.089,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,87%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.082,27 μονάδες(-2,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 65,26 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,45%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvlalhalcor (-3,38%), Metlen (-3,13%), Eurobank (-2,99%), της Viohalco (-2,89%), της Σαράντης (-2,80%) και της Τιτάν (-2,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.770.070 και 1.268.572 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 8,91 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 91 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+8,11%) και Λεβεντέρης(κ) (+7,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών (-4,48%) και MIG (-4,08%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

