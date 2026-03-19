Σημαντικές απώλειες για ευρωαγορές και ασιατικά χρηματιστήρια

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, ενώ «βυθίστηκαν» και τα ασιατικά χρηματιστήρια.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,1462 δολάρια, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται ο χρυσός.
Απώλειες για τις ευρωαγορές
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 1,90%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 1,94%.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 2,20%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 1,64%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 1,68%.
Απώλειες καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει πτώση 1,68% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 2,13%.
Πτωτικά τα futures στη Wall Street
Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,30%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,33%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,48%.
Βυθίστηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 2,77%.
Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 2,73%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε αρνητικά κατά 2,91% και ο Nikkei κατέγραψε πτώση 3,27%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -1,61%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 1,90% χαμλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 1,65%.
Σημαντική πτώση για τον χρυσό
Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.707 δολάρια ανά ουγγιά, με σημαντική πτώση 3,76%.
Εν τω μεταξύ, σημαντική άνοδο σημειώνουν οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.
