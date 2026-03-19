Μείωση στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στα καταλύματα τον Ιανουάριο

Σε 735.297 ανήλθαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε 1.651.343, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, τον Ιανουάριο εφέτος, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 1% στις αφίξεις και 0,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 2,3% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,2% και 1,8%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 66,2% και 62,4% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,2 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.