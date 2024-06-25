Ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές και παρά τις αποκοπές μερισμάτων αρκετών τίτλων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.431,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,53%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 41,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,19%), του ΟΤΕ (+3,00%), της Motor Oil (+2,80%) και της Coca Cola HBC (+1,57%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-2,94%), της Elvalhalcor (-1,32%) και της Aegean (-1,24%).

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Optima Βank (0,44 ευρώ), της Titan (0,85 ευρώ), της ΕΧΑΕ (0,24 ευρώ), της ElvalHalcor (0,04 ευρώ), της Viohalco (0,12 ευρώ), της Cenergy (0,08 ευρώ), της Quest Holdings (0,22 ευρώ) και της Intracom (0,05 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 2.017.567 και 1.625.610 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 4,18 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 3,92 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 49 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+12,06%) και Ιντραλότ (+5,30%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Intercontinental International (-29,88%) και Προοδευτική (-9,42%).

Πηγή: skai.gr

