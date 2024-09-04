Την προσθήκη 1,2 εκατομμυρίου «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο από το 2026 έως το 2030. Στόχος του Διαχειριστή σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση είναι, στη λήξη της περιόδου να έχουν όλοι οι καταναλωτές έναν «έξυπνο» μετρητή.

Οι «έξυπνοι» μετρητές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των ρευματοκλοπών, άρα και σε μείωση των επιβαρύνσεων που υφίστανται σήμερα οι καταναλωτές από το φαινόμενο αυτό.

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο, για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών επιταχύνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών, εντείνονται οι έλεγχοι, ενώ έχει ήδη εκκινήσει η μηνιαία καταμέτρηση μέσω της οποίας αυξάνεται σημαντικά η συχνότητα ελέγχου των παροχών.

Οι «έξυπνοι» μετρητές αποτελούν προϋπόθεση και για την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ώρου (π.χ. χαμηλότερες χρεώσεις τα μεσημέρια όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μειώνει τις τιμές και υψηλότερες στις περιόδους που η ζήτηση είναι αυξημένη και δεν υπάρχει παραγωγή ΑΠΕ).

Επίσης, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με την εφαρμογή τηλεμέτρησης της κατανάλωσης, δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας τροφοδότησης των παροχών και δυνατότητα πρόσβασης των πελατών στα μετρητικά δεδομένα τους μέσω Web εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί 650.000 «έξυπνοι» μετρητές, ενώ εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 550.000 μετρητές εντός του 2025. Το σύνολο των επενδύσεων που προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2024-2028 φθάνει στα 3,22 δισ. ευρώ.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα ανάπτυξης καταλαμβάνουν τα έργα αύξησης της ανθεκτικότητας του Δικτύου με στόχο μεταξύ άλλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται υπογειοποίηση εναέριου δικτύου σε δασικές εκτάσεις, η αποξήλωσή του και η κατασκευή νέου ή η μετατόπισή του, καθώς και αναβαθμίσεις δικτύων σε δασικές περιοχές. Συνολικά ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει σε αναβάθμιση 2.086 χιλιομέτρων δικτύου σε δασικές περιοχές, με επένδυση 149,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.