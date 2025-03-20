Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,09%- Στα 213,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών του χρηματιστηρίου, με την αγορά να απορροφά τις ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν για μερική κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών και να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.702,82 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.707,51 μονάδες (+0,37%) και κατώτερη τιμή στις 1.689,89 μονάδες (-0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 213,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.561.892 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,68%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Σαράντης (+1,75%), του ΔΑΑ (+1,47%) και της Elvalhalcor (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-3,31%), της Jumbo (-1,71%), της Landa Development (-1,18%), της Aktor (-1,10%) και της Τιτάν (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.961.759 και 7.860.590 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,07 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 31,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 64 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+8,99%) και Δάϊος Πλαστικά (+2,82%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:Μinerva (-10,83%) και Λεβεντέρης(π) (-4,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3900 -1,10%

OPTIMA:15,4400 -0,77%

ΤΙΤΑΝ: 41,0500 -1,08%

ALPHA BANK: 2,3000 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES:12,1200 -0,49%

VIOHALCO: 6,1400 -0,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,1000 +1,81%

ΔΑΑ:9,0000 +1,47%

ΔΕΗ: 13,8000 +0,07%

COCA COLA HBC:41,2000 -0,05%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3400 -3,31%

ΕΛΠΕ: 7,6200 -0,91%

ELVALHALCOR: 2,2550 +1,35%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,9500 +0,67%

ΕΥΔΑΠ: 6,0600 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,6500 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 -1,18%

MOTOR OIL: 21,8800 -0,36%

JUMBO: 26,5000 -1,71%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,8600 -0,05%

ΟΛΠ:33,7000 +0,15%

ΟΠΑΠ: 17,6000 +2,68%

ΟΤΕ: 14,9600 +0,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,2500 -0,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8000 +1,75%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.