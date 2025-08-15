Λογαριασμός
Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στη Γουόλ Στριτ: ο S&P 500 έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό της χονδρικής

Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: νέο ρεκόρ S&P 500

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ, ενώ η υψηλότερη του αναμενομένου αύξηση του πληθωρισμού χονδρικής μετρίασε την αισιοδοξία επενδυτών για μείωση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,01 μονάδων (–0,02%), στις 44.911,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 2,47 μονάδων (–0,01%), στις 21.710,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,96 μονάδων (+0,03%), στις 6.468,54 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

