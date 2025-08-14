Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Aktor, του ΟΛΠ και της Κύπρου.

Η αγορά συμπλήρωσε εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.126,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.135,29 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.120,37 μονάδες (-0,16%).

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε άνοδο 2,71%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 6,60%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 207,282 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.046.253 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,33%), της Aktor (+3,62%), του ΟΛΠ (+2,28%) και της Κύπρου (+2,16%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,92%), της Metlen (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,44%) και του ΟΤΕ (-1,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.942.485 και 6.130.970 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 31,31 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 21,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 51 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,72%) και Λανακάμ(κ) (+6,71%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-11,16%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,1500 +3,62%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 +2,16%

OPTIMA: 8,1000 +5,33%

ΤΙΤΑΝ: 39,2500 -0,88%

ALPHA BANK: 3,5730 +0,20%

AEGEAN AIRLINES: 14,5000 +1,26%

VIOHALCO: 6,6400 -1,92%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 +0,26%

ΔΑΑ: 10,7500 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,7500 +1,03%

COCA COLA HBC: 44,8000 +0,04%

ΕΛΠΕ: 8,5200 -0,53%

ELVALHALCOR: 2,6550 -0,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3800 +1,06%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 -0,68%

EUROBANK: 3,5190 +1,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 -0,59%

MOTOR OIL: 27,0200 +0,37%

JUMBO: 32,2600 +0,06%

METLEN: 55,0500 -1,70%

ΟΛΠ: 47,1000 +2,28%

ΟΠΑΠ: 19,8100 -1,44%

ΟΤΕ: 15,9900 -1,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2300 -0,63%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +0,43%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

