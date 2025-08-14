Οι ΗΠΑ έστειλαν στην ΕΕ το κείμενο για την ολοκλήρωση της κοινής δήλωσης για την εμπορική συμφωνία

Οι ΗΠΑ έστειλαν το προτεινόμενο κείμενο κοινής δήλωσης που κατοχυρώνει το περίγραμμα της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κομισιόν, υποδηλώνοντας ότι η πολιτική συμφωνία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην υλοποίησή της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι έχουμε λάβει ένα κείμενο από τις ΗΠΑ με τις προτάσεις τους για την ολοκλήρωση του εγγράφου, οπότε θα το εξετάσουμε τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος για το εμπόριο Olof Gill σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο γκολφ κλαμπ του στη Σκωτία στις 27 Ιουλίου. Έκτοτε, έχει θεσπίσει βασικό δασμό 15%, αλλά άλλες πτυχές της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη μειώσει τους δασμούς για τα αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%, όπως είχε ανακοινωθεί. Επιπλέον, ο χάλυβας και το αλουμίνιο εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμούς 50%.

«Θα έχουμε κάποια συνεργασία τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και συνεχίζουμε να προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να επαναλάβω ότι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο να ολοκληρώσουμε την κοινή δήλωση και να την έχουμε έτοιμη για να τη διαβάσετε όλοι το συντομότερο δυνατό», σημείωσε ο Gill. «Θα συζητάμε ξανά και ξανά μέχρι να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο και ελπίζω να το πετύχουμε σύντομα», πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι η κοινή δήλωση αναμένεται να είναι μια πολιτική διακήρυξη λίγων σελίδων που θα καθορίζει έναν οδικό χάρτη για περαιτέρω εμπορικές διαπραγματεύσεις και όχι μια πλήρης, δεσμευτική εμπορική συμφωνία, τονίζει το Politico.

Οι δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς παραμένουν για την ώρα στο μηδέν. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν εάν οι τομείς αυτοί πρέπει να επιβαρυνθούν με νέους δασμούς. Σύμφωνα με δελτίο της ΕΕ που περιγράφει τη συμφωνία, οι δασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν το βασικό ποσοστό του 15%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.