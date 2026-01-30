Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,85%, με υψηλά κέρδη 9,16% έκλεισε ο Ιανουάριος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,85% στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των υψηλών κερδών που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους. Η αγορά πάντως έκλεισε τον πρώτο μήνα του έτους με υψηλά κέρδη 9,16%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,20%, συμπληρώνοντας επτά εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 390,178 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.222.010 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+1,97%), της Coca Cola HBC (+1,24%), της Alpha Bank (+0,75%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Elvalhalcor (-3,74%), της Titan (-3,57%), της Metlen (-2,62%), της Εθνικής (-2,16%) και του ΟΠΑΠ (-1,96%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.105.721 και 9.648.350 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 84,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fourlis (+3,76%) και Flexopack (+3,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-9,38%) και Λεβεντέρης(π) (-8,50%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,8800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ:9,3400 -0,21%

METLEN:46,0200 -2,62%

OPTIMA:8,6600 -0,12%

ΤΙΤΑΝ: 56,7000 -3,57%

ALPHA BANK: 4,0500 +0,75%

AEGEAN AIRLINES: 14,9600 αμετάβλητη

VIOHALCO: 13,0000 -1,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,2400 -0,48%

ΔΑΑ:11,3300 -1,56%

ΔΕΗ: 19,9600 -0,80%

COCA COLA HBC:45,8800 +1,24%

ΕΛΠΕ: 9,0700 +1,97%

ELVALHALCOR: 4,6300 -3,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9150 -2,16%

ΕΥΔΑΠ: 7,2000 +0,42%

EUROBANK: 4,1350 -1,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -1,39%

MOTOR OIL: 33,9600 -0,06%

JUMBO: 25,0400 -0,32%

ΟΛΠ:39,8000 -1,24%

ΟΠΑΠ: 17,0000 -1,96%

ΟΤΕ: 15,7700 -0,63%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5100 -1,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5600 -1,45%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

