Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση 0.57% - Στις 1.430,73 ο Γενικός Δείκτης

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.430 μονάδες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Eurobank και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.429,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,57%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.440,75 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 1.428,39 μονάδες (-0,66%).

Ο τζίρος αισθητά υψηλότερος, λόγω κυρίως του rebalancing του FTSE Russell, καθώς από αύριο αυξάνεται η στάθμιση της Εθνικής Τράπεζας στους δείκτες του, λόγω της διάθεσης του 10% των μετοχών της τράπεζας από το ΤΧΣ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 190,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.841.522 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,80%), της Eurobank (+0,99%), των ΕΛΠΕ (+0,71%) και του ΟΛΠ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,58%), της Lamda (-2,34%), της ΕΥΔΑΠ (-2,12%), της Viohalco (-1,94%) και της Μυτιληναίος (-1,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 15.339.144 και 6.967.026 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 118,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 69 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +10,00% και Λεβεντέρης(κ)+4,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -30,00% και Doppler -9,65%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 34,0000 -2,58%

ALPHA BANK: 1,4900 -1,23%

AEGEAN AIRLINES: 10,4200 -1,61%

VIOHALCO: 5,5700 -1,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1600 -1,72%

ΔΑΑ:7,5000 -0,08%

ΔΕΗ: 11,5000 -1,71%

COCA COLA HBC:32,7600 +1,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8600 -1,59%

ΕΛΠΕ: 7,0500 +0,71%

ELVALHALCOR: 1,8260 -0,76%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7020 -0,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 -2,12%

EUROBANK: 1,9815 +0,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5000 -2,34%

MOTOR OIL: 21,1200 -0,56%

JUMBO: 25,7600 -1,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,4000 -1,76%

ΟΛΠ:27,5000 +0,18%

ΟΠΑΠ: 15,9700 -0,56%

ΟΤΕ: 15,7300 -0,32%

AUTOHELLAS:10,7200 -0,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7550 -0,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6600 -1,84%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5400 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.