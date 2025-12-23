Σε υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κλείνοντας οριακά υψηλότερα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.127,79 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.133,96 μονάδες (+0,32%) και κατώτερη τιμή στις 2.119,89 μονάδες (-0,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 176,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.068.612 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,54%), της Τιτάν (+0,99%), της Σαράντης (+0,90%) και της Eurobank (+0,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-1,48%), του ΔΑΑ (-1,47%), της Εθνικής (-1,33%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Ιντραλότ διακινώντας 6.254.998 και 5.870.700 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 44,10 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 49 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+9,92%) και Εβροφάρμα (+5,22%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-5,05%) και Frigoglass (-4,87%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3000 -0,43%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 -1,48%

METLEN: 42,8000 +2,54%

OPTIMA: 7,6800 +0,52%

ΤΙΤΑΝ: 50,9000 +0,99%

ALPHA BANK: 3,6450 +0,69%

AEGEAN AIRLINES: 14,5000 +0,42%

VIOHALCO: 11,8800 -0,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0400 -0,24%

ΔΑΑ:10,7000 -1,47%

ΔΕΗ: 18,0000 -0,28%

COCA COLA HBC: 43,9800 -0,05%

ΕΛΠΕ: 8,4950 -0,76%

ELVALHALCOR: 3,9750 -0,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3400 -1,33%

ΕΥΔΑΠ: 7,6700 -1,29%

EUROBANK: 3,5480 +0,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -0,84%

MOTOR OIL: 31,3800 -0,32%

JUMBO: 28,2200 -0,14%

ΟΛΠ: 40,9000 +0,49%

ΟΠΑΠ: 18,5200 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 16,9000 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0080 -0,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 +0,90%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

