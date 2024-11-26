του Γιάννη Ανυφαντή

«Προχωρούμε μπροστά με σοβαρότητα. Κλείνοντας τα αυτιά στους λαϊκιστές και τις πρόσκαιρα ευχάριστες λύσεις που τις έχουμε πληρώσει πανάκριβα σε αυτόν τον τόπο». Με αυτή την φράση ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στην διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, επισημαίνοντας ότι κανένας δεν υποστηρίζει ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε παράδεισο όμως όλοι οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ρόδινη. Η ανεργία παρά την πτώση είναι σε υψηλά επίπεδα, οι μισθοί χαμηλοί, στα κόκκινα δάνεια η κατάσταση είναι μακριά από ρόδινη. Γνωρίζουμε τις συνέπειες πληθωρισμού και στεγαστικού. Δεν ισχυρίστηκε κανείς ότι η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε παράδεισο. Εδώ είμασταν όλοι, την περασμένη δεκαετία. Οι συνέπειες της κρίσης αυτής είναι ακόμα εδώ. Εξελίσσονται στη γειτονιά μας δύο πόλεμοι. Δεν χαρίζουμε όμως σε κανέναν το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Υπάρχει σαφής βελτίωση σε όλους τους τομείς στην πατρίδα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι βελτιώσεις στην οικονομία δεν έγιναν αυτόματα αλλά κάποια κυβέρνηση εργάστηκε για αυτές.

«Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα έχουν γίνει τζάμι, αλλά όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει στη Βουλή», τόνισε απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, αντιπαραβάλλοντας τις αιτιάσεις της, με την υπεραπόδοση εσόδων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα ο ίδιος απέδωσε το μεγαλύτερο ύψος της υπεραπόδοσης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στη διασύνδεση των POS , ενώ 1,15 δις προήλθε από φόρο νομικών προσώπων και 300 εκατομμύρια από την έκτακτη εισφορά διυλιστηρίων. «Αυτή είναι η υπεραπόδοση και έγινε με επτά μειωμένους φόρους. Θυμάστε καμιά άλλη περίοδο στην πρόσφατη ιστορία που να είχαμε τόσο μεγάλη μάχη κατά της φοροδιαφυγής με τόσο χειροπιαστά αποτελέσματα;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στη μειοψηφία.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο κρατικός προϋπολογισμός συνδυάζει τα τρία στοιχεία της δημοσιονομικής σύνεσης, της ανάπτυξης αλλά και τις δράσεις κοινωνικής συνοχής. «Να μην ξοδεύουμε παραπάνω από αυτά που αντέχουμε γιατί είμαστε σε αβέβαιους και ταραγμένους καιρούς. Ο λογαριασμός δεν θα έρθει σε εσάς αλλά στους πολίτες», τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προχωρά μπροστά με αίσθημα ευθύνης για την οικονομία, γνωρίζοντας πως η βελτίωσή της αποτελεί «εθνικό στοίχημα».

