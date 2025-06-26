Με τον ταχύτερο ρυθμό από την κορύφωση της πανδημίας του κορονοϊού, πριν από πέντε χρόνια, εγκαταλείπουν τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα οι επενδυτές, καθώς το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ αμαυρώνει την ελκυστικότητα μιας από τις σημαντικότερες αγορές στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι καθαρές εκροές από αμοιβαία κεφάλαια που διακρατούν μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ, που καλύπτουν το δημόσιο και εταιρικό χρέος, έχουν αγγίξει τα 11 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times που βασίζονται σε στοιχεία του EPFR (Emerging Portfolio Fund Research), τα οποία παρέχουν δεδομένα για τις ροές κεφαλαίων και την κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μάλιστα, η «έξοδος» των επενδυτών στο κλείσιμο του τριμήνου εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί μετά τις σοβαρές αναταράξεις των αρχών του 2020.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση από τον μέσο όρο εισροών των προηγούμενων 12μήνων, ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Οι ρευστοποιήσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων, στα οποία τοποθετούνται ευρέως οι θεσμικοί επενδυτές, καταγράφεται σε μια περίοδο εντεινόμενης ανησυχίας για τη δημοσιονομική πορεία της Αμερικής. Οι ροές κεφαλαίων αποτυπώνουν ένα μικρό μόνο μέρος της τεράστιας αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ, ωστόσο παρέχουν μια ένδειξη για το γενικότερο επενδυτικό κλίμα.

«Είναι σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την κατοχή στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης του αμερικανικού δημοσίου χρέους», σημειώνει ο Μπιλ Κάμπελ της επενδυτικής εταιρείας DoubleLine, η οποία επικεντρώνεται στα ομόλογα, αναφερόμενος στις ροές κεφαλαίων.

Το «μεγάλο, όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση στο Κογκρέσο, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές εκτιμάται ότι θα προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία, γεγονός που θα αναγκάσει το υπουργείο Οικονομικών να πουλήσει τεράστιο όγκο ομολόγων.

Ο Λευκός Οίκος έχει αντιτείνει ότι οι δασμοί και η επιτάχυνση της ανάπτυξης θα μειώσουν το χρέος.

Την ίδια στιγμή, οι συμμετέχοντες στην αγορά προετοιμάζονται για τους δασμούς που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, που θα πυροδοτήσουν την εκτίναξη του πληθωρισμού, μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες για τους επενδυτές ομολόγων.

Οι εκροές «αντανακλούν τις ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», επισημαίνει ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής πιστώσεων της Goldman Sachs, Λούτφι Καρούι.

«Έχουμε ένα ασταθές περιβάλλον, με τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλότερα του στόχου και με ισχυρή κρατική προσφορά μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι», προσθέτει ο Ρόμπερτ Τιπ, επικεφαλής παγκόσμιων ομολόγων στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων PGIM, αναφερόμενος στον στόχο της Federal Reserve για πληθωρισμό στο 2%.

«Αυτό προκαλεί νευρικότητα σχετικά με το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, και μια γενικότερη ανησυχία», εξηγεί.

Το ομόλογα μεγαλύτερης διάρκεια ωρίμανσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον πληθωρισμό, διότι η αύξηση των τιμών διαβρώνει την αξία των αποδόσεων σταθερού εισοδήματος σε βάθος χρόνου.

Οι ανησυχίες αντικατοπτρίζονται επίσης στον λόγο τιμή/απόδοση του μακροπρόθεσμου χρέους των ΗΠΑ, ο οποίος έχει μειωθεί κατά περίπου 1% το τρέχον τρίμηνο, ανακτώντας τις ισχυρές απώλειες που σημειώθηκαν μετά τις ανακοινώσεις των δασμών από τον Τραμπ τον Απρίλιο, που τρόμαξαν τις αγορές, σύμφωνα με τον ευρύτερο δείκτη του Bloomberg.

Αντίθετα, τα κεφάλαια συνέχισαν να εισρέουν σε αμοιβαία κεφάλαια που διακρατούν αμερικανικά ομόλογα τα οποία ωριμάζουν στο εγγύς μέλλον - με τις εισροές σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές να ξεπερνούν τα 39 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του EPFR. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια αποφέρουν ζουμερές αποδόσεις, καθώς η Fed έχει διατηρήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα το τρέχον έτος.

Ο Αντρέι Σκίμα, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος BlueBay US στην RBC Global Asset Management, προσθέτει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να επιλέξουν να διαφοροποιήσουν και να διεθνοποιήσουν περισσότερο τις συμμετοχές τους σε ομόλογα στην παρούσα φάση, αλλά τονίζει: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι το τέλος της αγοράς ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και του ρόλου τους ως βασική συνισταμένη των παγκόσμιων χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος».

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούσαν να αρχίσουν να απαιτούν «αυξημένες αποδόσεις για να επενδύσουν περαιτέρω εκτός της καμπύλης» όσον αφορά την αγορά νέων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. «Παρότι δεν βλέπουμε να έρχεται κάποιος σεισμός, μπορεί να υπάρχουν δονήσεις», εξηγεί.

