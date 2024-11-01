Μέσα σε δύο ημέρες υπερκαλύφθηκε ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων που κατέθεσαν αίτηση στην πλατφόρμα http://www.voucher.gov.gr για το πρόγραμμα "Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού".

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 30/10/2024 μέχρι σήμερα 1/11/2024, είχαν κατατεθεί περισσότερες από 40.000 αιτήσεις συμμετοχής, υπερδιπλάσιες από τον αριθμό των 20.000 θέσεων που καλύπτει το πρόγραμμα.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και με δεδομένο τον πεπερασμένο αριθμό θέσεων, η πλατφόρμα δεν θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 45.029.950 με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και την επανειδίκευση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα οδηγήσουν στην μεταμόρφωση του αναπτυξιακού τουριστικού μοντέλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού.



