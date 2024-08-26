Λογαριασμός
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Από Τρίτη 27/8 οι πληρωμές

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Σύνταξη

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του μηνός Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως επισημαίνει, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα:

  • Την 27η/8/2024,ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ] και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την 29η/8/2024,ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
