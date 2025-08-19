Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,17%, στα 228,06 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, κάτω όμως από τις 2.100 μονάδες, ανέκαμψε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, των ΕΛΠΕ, της Viohalco και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.095,94 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.105,44 μονάδες (+0,63%) και κατώτερη τιμή στις 2.089,61 (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.719.878 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Viohalco (+1,85%), του ΟΤΕ (+1,56%), της Metlen (+1,20%) και της Πειραιώς (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,51%), της Optima Bank (-2,30%), του ΔΑΑ (-1,12%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.014.330 και 11.604.094 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+25,00%) και Ξυλεμπορία(κ) (+14,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-5,45%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,5300 +2,73%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5400 +0,53%

OPTIMA: 8,0800 -2,30%

ΤΙΤΑΝ: 37,9000 +0,80%

ALPHA BANK: 3,4600 +0,03%

AEGEAN AIRLINES: 14,4000 -0,69%

VIOHALCO: 6,6000 +1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,3600 -0,89%

ΔΑΑ: 10,6300 -1,12%

ΔΕΗ: 14,5100 -0,34%

COCA COLA HBC: 45,2600 +0,53%

ΕΛΠΕ: 8,5450 +2,21%

ELVALHALCOR: 2,6500 +0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9150 -0,65%

ΕΥΔΑΠ: 7,1600 -1,10%

EUROBANK: 3,4370 +0,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 +0,90%

MOTOR OIL: 26,4600 +0,23%

JUMBO: 31,1000 -2,51%

METLEN: 54,6500 +1,20%

ΟΛΠ: 45,8500 -0,86%

ΟΠΑΠ: 19,4200 -0,82%

ΟΤΕ: 16,3100 +1,56%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1920 +1,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8000 +0,15%

