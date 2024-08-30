Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει τον Αύγουστο με σημαντικές απώλειες. Στα 377 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε η αξία των συναλλαγών, λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, μετά την αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.431,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,10%, ενώ έκλεισε τον Αύγουστο με πτώση 3,18%. Από τος αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 377,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.731.465 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+3,24%), της Ελλάκτωρ (+2,99%), της Πειραιώς (+2,17%), του ΟΛΠ (+2,06%) και των ΕΛΠΕ (+2,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,55%), του ΟΠΑΠ (-2,01%) και του ΟΤΕ (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.143.028 και 9.243.652 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 185 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 37,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 39 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink +3,77% και Fourlis +3,46%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Flexopack -3,18% και CPI -2,87%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,7000 -0,94%

ALPHA BANK: 1,5465 -0,87%

AEGEAN AIRLINES: 10,9200 -0,09%

VIOHALCO: 5,8000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5200 +1,04%

ΔΑΑ:7,9000 +0,41%

ΔΕΗ: 11,6200 +0,17%

COCA COLA HBC:33,3200 +0,36%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0700 +2,99%

ΕΛΠΕ: 7,1400 +2,00%

ELVALHALCOR: 1,8400 -0,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8580 +0,36%

ΕΥΔΑΠ: 5,6000 +1,45%

EUROBANK: 2,0640 +0,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0400 +1,88%

MOTOR OIL: 21,7000 +1,40%

JUMBO: 22,8800 +0,09%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0400 -0,06%

ΟΛΠ:27,0000 +2,66%

ΟΠΑΠ: 15,6400 -2,01%

ΟΤΕ: 14,6600 -1,41%

AUTOHELLAS:11,4800 +3,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9080 +2,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,9400 -2,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19.1100 -0,10%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

